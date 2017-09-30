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«Динамо-Минск» – БАТЭ. Драгун забил мяч в ворота бывшей команды и не праздновал гол
01.10.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун открыл счет в матче с минским
Напомним, ранее Драгун выступал за минское «Динамо». Фанаты столичной команды
Отметим, игрок не праздновал гол в ворота «Динамо».
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун открыл счет в матче с минским «Динамо» (1:0, второй тайм).
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