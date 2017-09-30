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Чемпионат Испании. «Барса» принимает «Лас-Пальмас», «Реал» сыграет с «Эспаньолом»

01.10.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 7-м туре испанской примеры «Атлетико» в гостях сыграет с «Леганесом», «Барселона» примет «Лас-Пальмас», а «Реал» – «Эспаньол».

Чемпионат Испании

7-й тур

Сельта – Жирона 3:3 (2:2, 1:1)
Дата проведения
29 сентября, 22.00, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 8 Систо, 1:1 – 10 Порту, 1:2 – 14 Стуани, 2:2 – 16 Макси Гомес, 3:2 – 76 Васс, 3:3 – 86 Хуанпе.
СельтаБланко, Мальо (Кабраль, 65), Гомес, Фонтас (Ронкалья, 58), Кастро, Васс, Лоботка, Хосабед, Аспас, Макси Гомес, Систо (Мор, 73).
ЖиронаИрайсос, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Маффео, Понс, Алейш Гарсия (Дуглас Луис, 83), Мохика, Порту, Гарсия (Олунга, 75), Стуани (Кайоде, 68).
Предупреждения:
Эспиноса (21), Макси Гомес (42), Стуани (44), Хуанпе (53), Алькала (90), Понс (90), Мор (90).
Депортиво – Хетафе 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
30 сентября, 14.00, «Риасор»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 54 Дьедиу, 1:1 – 66 Перес, 2:1 – 87 Андоне.
ДепортивоПантилимон, Хуанфран (Жерар Валентин, 84), Шер, Сидней, Луизинью, Гильерме, Борхес, Картабия, Чолак (Андоне, 67), Вальверде (Баккали, 84), Перес.
ХетафеГуаита, Суарес, Даконам, Кала, Антунеш, Альваро, Бергара, Арамбарри (Портильо, 88), Дьедиу, Анхель (Молинеро, 56), Молина (Мора, 78).
Предупреждения:
Луизинью (26), Суарес (33), Молина (62), Шер (64), Бергара (69), Хуанфран (83), Андоне (87), Баккали (89), Гильерме (90).
Севилья – Малага 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
30 сентября, 17.15, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 68, пенальти Банега, 2:0 – 70 Муриэль.
СевильяСория, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Васкес (Банега, 58), Писарро, Крон-Дели (Нзонзи, 84), Навас, Муриэль, Корреа (Нолито, 69).
МалагаРоберто, Росалес, Бесс, Торрес, Рикка (Аньор, 25), Хуанкар, Ресио, Ролон (Пеньяранда, 72), Гонсалес, Мула (Кеко, 76), Ролан.
Предупреждения:
Ролон (45), Меркадо (79), Кьер (79).
Леванте – Алавес 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
30 сентября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 33 Мунир, 0:2 – 81 Медран.
ЛевантеФернандес, Педро Лопес (Нано, 64), Постиго, Родригес, Тоньо, Кампанья, Робер (Боатенг, 46), Саму (Луна, 14), Барди, Моралес, Алегрия.
АлавесПачеко, Руано, Эли, Марипан, Дуарте, Торрес, Ибаи Гомес (Вигарай, 55), Ману Гарсия, Медран (Сантос, 88), Педраса, Мунир (Катаи, 78).
Предупреждения:
Марипан (2), Вигарай (60), Барди (61), Руано (67), Ману Гарсия (71), Боатенг (78).
Леганес – Атлетико 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
30 сентября, 21.45, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
ЛеганесКуэльяр, Сальдуа, дос Сантос, Сиовас, Рауль Гарсия, Перес, Брашанац (Эль-Жар, 46), Эрасо, Пирес (Гумбау, 75), Шимановски, Бовю (Амрабат, 81).
АтлетикоОблак, Хименес, Савич, Годин, Сауль, Корреа (Феррейра Карраско, 54), Габи, Парти, Коке, Вьетто (Торрес, 62), Гризманн (Врсалько, 67).
Предупреждения:
Перес (48), Шимановски (77), Врсалько (89).
Реал Сосьедад – Бетис 4:4 (2:2, 2:2)
Дата проведения
1 октября, 13.00, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 6 Санабрия, 1:1 – 13 Виллиан Жозе, 2:1 – 26 Ойарсабаль, 2:2 – 28 Феддаль, 2:3 – 46 Санчес, 3:3 – 57 Прието, 3:4 – 84 Леон, 4:4 – 86 Льоренте.
Реал СосьедадРульи, Навас, Родригес, Одриосола, Льоренте, Прието (Каналес, 71), Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль, Хуанми (Вела, 60), Виллиан Жозе (Баутиста, 83).
БетисАдан, Манди, Дурмиси, Барраган, Феддаль, Гуардадо, Гарсия (Нарваэс, 75), Санчес (Герреро, 68), Фабиан Руис, Тельо, Санабрия (Леон, 72).
Предупреждения:
Гуардадо (44), Навас (66), Ильярраменди (66), Адан (75), Льоренте (87), Леон (90).
Барселона – Лас-Пальмас 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
1 октября, 17.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Барселонатер Стеген, Маскерано, Пике, Альба, Алеиш Видаль, Бускетс, Серджи Роберто, Паулиньо, Денис Суарес, Месси, Суарес.
Лас-ПальмасЧичисола, Химо Наварро, Борха Эррера, Маседо, Лемос, Виера, Сантана, Домингес, Аквилани, Таннане, Кальери.
Вильярреал – Эйбар
Дата проведения
1 октября, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Валенсия – Атлетик
Дата проведения
1 октября, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Реал Мадрид – Эспаньол
Дата проведения
1 октября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

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В 7-м туре испанской примеры «Атлетико» в гостях сыграет с «Леганесом», «Барселона» примет «Лас-Пальмас», а «Реал» – «Эспаньол».

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