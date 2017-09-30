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Чемпионат Испании. «Барса» принимает «Лас-Пальмас», «Реал» сыграет с «Эспаньолом»
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В 7-м туре испанской примеры «Атлетико» в гостях сыграет с «Леганесом», «Барселона» примет «Лас-Пальмас», а «Реал» – «Эспаньол».
Чемпионат Испании
7-й тур
- Дата проведения
-
29 сентября, 22.00, «Балайдос»
- Голы:
-
1:0 –
8 Систо,
1:1 –
10 Порту,
1:2 –
14 Стуани,
2:2 –
16 Макси Гомес,
3:2 –
76 Васс,
3:3 –
86 Хуанпе.
Сельта –
Бланко, Мальо (Кабраль, 65), Гомес, Фонтас (Ронкалья, 58), Кастро, Васс, Лоботка, Хосабед, Аспас, Макси Гомес, Систо (Мор, 73).
Жирона –
Ирайсос, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Маффео, Понс, Алейш Гарсия (Дуглас Луис, 83), Мохика, Порту, Гарсия (Олунга, 75), Стуани (Кайоде, 68).
- Предупреждения:
-
Эспиноса
(21), Макси Гомес
(42), Стуани
(44), Хуанпе
(53), Алькала
(90), Понс
(90), Мор
(90).
- Дата проведения
-
30 сентября, 14.00, «Риасор»
- Голы:
-
0:1 –
54 Дьедиу,
1:1 –
66 Перес,
2:1 –
87 Андоне.
Депортиво –
Пантилимон, Хуанфран (Жерар Валентин, 84), Шер, Сидней, Луизинью, Гильерме, Борхес, Картабия, Чолак (Андоне, 67), Вальверде (Баккали, 84), Перес.
Хетафе –
Гуаита, Суарес, Даконам, Кала, Антунеш, Альваро, Бергара, Арамбарри (Портильо, 88), Дьедиу, Анхель (Молинеро, 56), Молина (Мора, 78).
- Предупреждения:
-
Луизинью
(26), Суарес
(33), Молина
(62), Шер
(64), Бергара
(69), Хуанфран
(83), Андоне
(87), Баккали
(89), Гильерме
(90).
- Дата проведения
-
30 сентября, 17.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
-
1:0 –
68, пенальти Банега,
2:0 –
70 Муриэль.
Севилья –
Сория, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Васкес (Банега, 58), Писарро, Крон-Дели (Нзонзи, 84), Навас, Муриэль, Корреа (Нолито, 69).
Малага –
Роберто, Росалес, Бесс, Торрес, Рикка (Аньор, 25), Хуанкар, Ресио, Ролон (Пеньяранда, 72), Гонсалес, Мула (Кеко, 76), Ролан.
- Предупреждения:
-
Ролон
(45), Меркадо
(79), Кьер
(79).
- Дата проведения
-
30 сентября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
-
0:1 –
33 Мунир,
0:2 –
81 Медран.
Леванте –
Фернандес, Педро Лопес (Нано, 64), Постиго, Родригес, Тоньо, Кампанья, Робер (Боатенг, 46), Саму (Луна, 14), Барди, Моралес, Алегрия.
Алавес –
Пачеко, Руано, Эли, Марипан, Дуарте, Торрес, Ибаи Гомес (Вигарай, 55), Ману Гарсия, Медран (Сантос, 88), Педраса, Мунир (Катаи, 78).
- Предупреждения:
-
Марипан
(2), Вигарай
(60), Барди
(61), Руано
(67), Ману Гарсия
(71), Боатенг
(78).
- Дата проведения
-
30 сентября, 21.45, «Бутарке»
Леганес –
Куэльяр, Сальдуа, дос Сантос, Сиовас, Рауль Гарсия, Перес, Брашанац (Эль-Жар, 46), Эрасо, Пирес (Гумбау, 75), Шимановски, Бовю (Амрабат, 81).
Атлетико –
Облак, Хименес, Савич, Годин, Сауль, Корреа (Феррейра Карраско, 54), Габи, Парти, Коке, Вьетто (Торрес, 62), Гризманн (Врсалько, 67).
- Предупреждения:
-
Перес
(48), Шимановски
(77), Врсалько
(89).
- Дата проведения
-
1 октября, 13.00, «Аноэта»
- Голы:
-
0:1 –
6 Санабрия,
1:1 –
13 Виллиан Жозе,
2:1 –
26 Ойарсабаль,
2:2 –
28 Феддаль,
2:3 –
46 Санчес,
3:3 –
57 Прието,
3:4 –
84 Леон,
4:4 –
86 Льоренте.
Реал Сосьедад –
Рульи, Навас, Родригес, Одриосола, Льоренте, Прието (Каналес, 71), Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль, Хуанми (Вела, 60), Виллиан Жозе (Баутиста, 83).
Бетис –
Адан, Манди, Дурмиси, Барраган, Феддаль, Гуардадо, Гарсия (Нарваэс, 75), Санчес (Герреро, 68), Фабиан Руис, Тельо, Санабрия (Леон, 72).
- Предупреждения:
-
Гуардадо
(44), Навас
(66), Ильярраменди
(66), Адан
(75), Льоренте
(87), Леон
(90).
- Дата проведения
-
1 октября, 17.15, «Камп Ноу»
Барселона –
тер Стеген, Маскерано, Пике, Альба, Алеиш Видаль, Бускетс, Серджи Роберто, Паулиньо, Денис Суарес, Месси, Суарес.
Лас-Пальмас –
Чичисола, Химо Наварро, Борха Эррера, Маседо, Лемос, Виера, Сантана, Домингес, Аквилани, Таннане, Кальери.
Таблица примеры
Статистика примеры
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В 7-м туре испанской примеры «Атлетико» в гостях сыграет с «Леганесом», «Барселона» примет «Лас-Пальмас», а «Реал» – «Эспаньол».
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