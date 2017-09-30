|
Вице-президент «Барсы» Виларруби подал в отставку из-за решения проводить матч с «Лас-Пальмасом»
01.10.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби подал заявление об отставке.
Это произошло перед стартом матча чемпионата Испании с
Незадолго до игры с «Лас-Пальмасом» представители клуба проводили экстренное собрание. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не подтвердил информацию об уходе Виларруби.
В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби подал заявление об отставке.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии