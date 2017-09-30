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Вице-президент «Барсы» Виларруби подал в отставку из-за решения проводить матч с «Лас-Пальмасом»

01.10.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби подал заявление об отставке.

Это произошло перед стартом матча чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». Сообщается, что Виларруби был не согласен с решением руководства клуба проводить сегодняшнюю игру.

Незадолго до игры с «Лас-Пальмасом» представители клуба проводили экстренное собрание. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не подтвердил информацию об уходе Виларруби.

В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

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Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби подал заявление об отставке.

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