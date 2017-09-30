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Пике не хотел играть в матче с «Лас-Пальмасом» сегодня

01.10.2017 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике не хотел сегодня выходить на поле в матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

Некоторые футболисты каталонской команды в преддверии матча не понимали, состоится ли игра. После короткой разминки они направились в раздевалку.

В итоге игра состоялась, но проходит без зрителей. Пике вышел в стартовом составе «Барсы».

В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

Пике о действиях полиции на референдуме в Каталонии: «Позор. Эти кадры говорят сами за себя»

 
 
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике не хотел сегодня выходить на поле в матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

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