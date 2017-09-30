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Пике не хотел играть в матче с «Лас-Пальмасом» сегодня
01.10.2017 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Барселоны»
Некоторые футболисты каталонской команды в преддверии матча не понимали, состоится ли игра. После короткой разминки они направились в раздевалку.
В итоге игра состоялась, но проходит без зрителей. Пике вышел в стартовом составе «Барсы».
В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике не хотел сегодня выходить на поле в матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».
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