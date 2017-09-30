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Александр Ермакович: «Нас бы никто не понял, если бы Драгун не вышел против минского «Динамо»

01.10.2017 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0).

– Начнем со стартового состава. С первых минут вышли Яблонский и Володько. Расскажите об этих изменениях по сравнению с предыдущим матчем.

– Это вынужденные замены: Гайдучик и Поляков не смогли принять участия в этой игре. У них травмы, но не серьезные. Оба будут готовы к следующей игре.

– «Динамо» активнее начало матч. Вас это устраивало?

– Мы ни в коем случае не хотели отдавать инициативу. Считаю, игра была равной. Выиграть могла как одна, так и другая команда. Нам больше сопутствовала удача: мы реализовали свой момент и не пропустили. Но игра держала в напряжении все 90 минут и была равной.

– Забил Станислав Драгун. Не боялись его выпускать, учитывая давление трибун?

– Ни в коем случае. Нас бы никто не понял, если бы Драгун не вышел. Был уверен, что он выйдет и хорошо сыграет.

– В следующем туре минское «Динамо» встретится с «Шахтером». Какой результат ждете от этого матча?

– Нам главное самим очки не терять. Отталкиваемся от своей игры, – сказал Ермакович в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0).

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