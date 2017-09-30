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Минское «Динамо» не может победить БАТЭ дома с 2013 года

01.10.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках 24-го тура высшей лиги минское «Динамо» уступило БАТЭ (0:1).

Столичный клуб не может одержать домашнюю победу над борисовчанами с осени 2013 года, когда в рамках чемпионата страны минчане победили 2:1.

С тех пор «Динамо» принимало БАТЭ в чемпионате и Кубке Беларуси шесть раз (с учетом нынешней игры), пять из которых завершились победой БАТЭ, еще один – ничьей.

 
 
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В рамках 24-го тура высшей лиги минское «Динамо» уступило БАТЭ (0:1).

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