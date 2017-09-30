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Минское «Динамо» не может победить БАТЭ дома с 2013 года
01.10.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках 24-го тура высшей лиги минское «Динамо» уступило
Столичный клуб не может одержать домашнюю победу над борисовчанами с осени 2013 года, когда в рамках чемпионата страны минчане победили 2:1.
С тех пор
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В рамках 24-го тура высшей лиги минское «Динамо» уступило БАТЭ (0:1).
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