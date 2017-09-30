Минское «Динамо» не может победить БАТЭ дома с 2013 года

В рамках 24-го тура высшей лиги минское «Динамо» уступило (0:1).

Столичный клуб не может одержать домашнюю победу над борисовчанами с осени 2013 года, когда в рамках чемпионата страны минчане победили 2:1.

С тех пор принимало БАТЭ в чемпионате и Кубке Беларуси шесть раз (с учетом нынешней игры), пять из которых завершились победой БАТЭ, еще один – ничьей.