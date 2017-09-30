МИНСК, 1 окт — Sputnik. Минское "Динамо" уступило на стадионе "Трактор" в воскресенье борисовскому БАТЭ, во время матча был забит лишь один гол.

24-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартовал 29 сентября. Благодаря победе над столичным "Динамо" БАТЭ занял вторую строчку турнира. Мяч в ворота соперников смог забросить полузащитник борисовчан Станислав Драгун.

Тем временем лидер чемпионата "Шахтер" уверенно обыграл "Слуцк" со счетом 2:0.

14 октября минское "Динамо" сразится в гостях с "Шахтером", а БАТЭ сыграет дома в "Витебске". У столичного клуба есть шанс обострить интригу в гонке за звание чемпиона республики.