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Второе место чемпионата: БАТЭ обыграл минское "Динамо"

01.10.2017 18:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт — Sputnik. Минское "Динамо" уступило на стадионе "Трактор" в воскресенье борисовскому БАТЭ, во время матча был забит лишь один гол.

24-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартовал 29 сентября. Благодаря победе над столичным "Динамо" БАТЭ занял вторую строчку турнира. Мяч в ворота соперников смог забросить полузащитник борисовчан Станислав Драгун.

Тем временем лидер чемпионата "Шахтер" уверенно обыграл "Слуцк" со счетом 2:0.

14 октября минское "Динамо" сразится в гостях с "Шахтером", а БАТЭ сыграет дома в "Витебске". У столичного клуба есть шанс обострить интригу в гонке за звание чемпиона республики.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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До финиша чемпионата Беларуси по футболу остается пять туров.

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