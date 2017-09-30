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Жозеп Бартомеу: «Решили играть матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей в знак протеста»

01.10.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу объяснил, почему было решено провести матч чемпионате Испании с «Лас-Пальмасом», учитывая сложную обстановку в Каталонии.

«Мы недовольны отсутствуем свободы выражения, которое произошло сегодня в Каталонии и очень серьезно относимся к этой проблеме.

Мы обеспокоены этой ситуацией и вместо того, чтобы отметить игру, как хотели, мы решили провести ее без зрителей, но это не нормально. Это исключительная ситуации. Мы поддерживаем тех, кто страдал от недостатка свободы.

Мы разговаривали с руководителями, тренерами, игроками, и решили играть, но без болельщиков, в знак протеста. Важно не терять очки.

Все это было сделано не по соображениям безопасности. С безопасностью полный порядок. Мы сделали это из-за исключительных обстоятельств. Чтобы весь мир мог видеть, что здесь произошло», – заявил Бартомеу.

В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

Жесть в Каталонии: «Барселона» играет без зрителей из-за беспорядков в городе

 
 
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу объяснил, почему было решено провести матч чемпионате Испании с «Лас-Пальмасом», учитывая сложную обстановку в Каталонии.

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