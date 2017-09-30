«Динамо-Минск» – БАТЭ. Матч посетило больше 10 тысяч зрителей

В рамках 24-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» уступило (0:1).

Класико посетили 10020 зрителей. Отметим, это лучший по посещаемости матч высшей лиги с мая 2014 года, когда БАТЭ на «Борисов-Арене» сыграл с минским при 11,5 тысячах зрителей.