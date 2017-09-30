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«Динамо-Минск» – БАТЭ. Матч посетило больше 10 тысяч зрителей
01.10.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках 24-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» уступило
Класико посетили 10020 зрителей. Отметим, это лучший по посещаемости матч высшей лиги с мая 2014 года, когда БАТЭ на «Борисов-Арене» сыграл с минским
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В рамках 24-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» уступило БАТЭ (0:1).
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