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«Бавария» в первом матче без Анчелотти не смогла обыграть «Герту», хотя вела 2:0

01.10.2017 19:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Бавария» провела первый матч после увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера.

Мюнхенской командой в игре с «Гертой» (2:2) руководил Вилли Саньоль. Он стал исполняющим обязанности главного тренера на этой неделе. Ранее Саньоль был ассистентом Анчелотти.

«Бавария» не смогла обыграть «Герту», хотя по ходу матча вела со счетом 2:0. Первый гол забил защитник Матс Хуммельс на 10-й минуте. На 49-й нападающий Роберт Левандовски удвоил счет. Однако голы полузащитника Ондрея Дуды и нападающего Саломона Калу на 51-й и 56-й минутах соответственно позволили «Герте» уйти от поражения.

Безвыигрышная серия «Баварии» достигла 3 матчей с учетом всех турниров. В бундеслиге мюнхенцы поделили очки с «Вольфсбургом» (2:2) и «Гертой» (2:2). В Лиге чемпионов «Бавария» крупно проиграла «ПСЖ» (0:3). В матче с «Вольфсбургом», состоявшимся чуть больше недели назад, рекордмайстер вел со счетом 2:0, но не удержал победу, как и сегодня.

Анчелотти перед матчем с «ПСЖ»

Анчелотти пора заканчивать. Еще не поздно

 
 
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«Бавария» провела первый матч после увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера.

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