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Александр Ермакович: «Следующие игры очень важны, и наши соперники не менее опасны, чем «Динамо» и «Шахтер»
01.10.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над минским
– Игра сегодня получилась достаточно напряженной с первой до последней секунды. Она была достаточно равной, с обоюдными моментами у каждой команды. Мы были более удачливы и свой момент реализовали. Все ребятам благодарен. Было тяжело, но мы заслуженно победили.
– По той игре, которую сейчас команда показывает, первое место – дело времени?
– У нас нет другого выбора, нельзя терять очки. Мы дважды обыграли и
– В первом тайме команда играла не так активно, как многие ожидали. Это такая задумка, чтобы силы сэкономить на второй тайм или «Динамо» не позволило сыграть по-другому?
– Нет, ни в коем случае не было установки отдавать инициативу. Наоборот, мы с первых минут хотели владеть преимуществом. «Динамо», надо отдать им должное, где-то заставило нас так сыграть. Игра напоминала «качели»: были атаки в обе стороны.
– Ощущалось ли давление болельщиков на Драгуна? Разговаривали ли с ним по на эту тему?
– Нет, не было даже этой темы. Я не сомневался в Стасе, что он профессионал в этом плане. Его уровень позволяет отвлечься от таких моментов и полностью сконцентрироваться на игре.
– Почему не так был заметен Иванич? Заслуга «Динамо» или усталость после игры с
– И то, и другое. Скажу честно, у него были проблемы: он чуть отравился. Не тренировался с командой после игры с «Арсеналом». Может, все это взаимосвязано. Не надо забывать, что он выполнил большой объем работы в игре с «Арсеналом». Мирко жаловался в перерыве, что ему не хватало свежести.
– Прокомментируйте отсутствие в заявке Веремко?
– У нас 18 человек в заявке. Это наше решение. Слишком много этой шумихи. Решили, что сегодня будет Щербицкий в воротах, а Чичкан в резерве.
– Веремко был заявлен на матч со
– Пять игр дисквалификации прошло, поэтому он был в заявке.
– В регламенте прописано, но не может принимать участие, если не оплатил штраф
– А он штраф не оплатил?
– Так утверждает финансовый директор
– Я не знаю, что он утверждает… Футболист мне сказал, что оплатил. Не вижу никаких проблем.
– Насколько серьезно повреждение Полякова?
– На следующую игру он будет готов. У Гайдучика рваная рана на ноге. И он будет готов к следующей игре.
– Две игры подряд у Щербицкого одинаковые ошибки. С чем это связано?
– Спишу на молодость. Он молодой вратарь, проводит первый сезон. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Хорошо, что он вначале допустил ошибку, но в целом он сыграл сегодня надежно, – сказал Ермакович.
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Александр Ермакович: «Следующие игры очень важны, и наши соперники не менее опасны, чем «Динамо» и «Шахтер»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0) в рамках 24-го тура чемпионата Беларуси.
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