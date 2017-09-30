Александр Ермакович: «Следующие игры очень важны, и наши соперники не менее опасны, чем «Динамо» и «Шахтер»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над минским (1:0) в рамках 24-го тура чемпионата Беларуси.

– Игра сегодня получилась достаточно напряженной с первой до последней секунды. Она была достаточно равной, с обоюдными моментами у каждой команды. Мы были более удачливы и свой момент реализовали. Все ребятам благодарен. Было тяжело, но мы заслуженно победили.

– По той игре, которую сейчас команда показывает, первое место – дело времени?

– У нас нет другого выбора, нельзя терять очки. Мы дважды обыграли и , и «Динамо», но потеряли очки там, где не должны были. Следующие игры для нас очень важны, и наши соперники не менее опасны, чем «Динамо» и «Шахтер».

– В первом тайме команда играла не так активно, как многие ожидали. Это такая задумка, чтобы силы сэкономить на второй тайм или «Динамо» не позволило сыграть по-другому?

– Нет, ни в коем случае не было установки отдавать инициативу. Наоборот, мы с первых минут хотели владеть преимуществом. «Динамо», надо отдать им должное, где-то заставило нас так сыграть. Игра напоминала «качели»: были атаки в обе стороны.

– Ощущалось ли давление болельщиков на Драгуна? Разговаривали ли с ним по на эту тему?

– Нет, не было даже этой темы. Я не сомневался в Стасе, что он профессионал в этом плане. Его уровень позволяет отвлечься от таких моментов и полностью сконцентрироваться на игре.

– Почему не так был заметен Иванич? Заслуга «Динамо» или усталость после игры с ?

– И то, и другое. Скажу честно, у него были проблемы: он чуть отравился. Не тренировался с командой после игры с «Арсеналом». Может, все это взаимосвязано. Не надо забывать, что он выполнил большой объем работы в игре с «Арсеналом». Мирко жаловался в перерыве, что ему не хватало свежести.

– Прокомментируйте отсутствие в заявке Веремко?

– У нас 18 человек в заявке. Это наше решение. Слишком много этой шумихи. Решили, что сегодня будет Щербицкий в воротах, а Чичкан в резерве.

– Веремко был заявлен на матч со …

– Пять игр дисквалификации прошло, поэтому он был в заявке.

– В регламенте прописано, но не может принимать участие, если не оплатил штраф

– А он штраф не оплатил?

– Так утверждает финансовый директор .

– Я не знаю, что он утверждает… Футболист мне сказал, что оплатил. Не вижу никаких проблем.

– Насколько серьезно повреждение Полякова?

– На следующую игру он будет готов. У Гайдучика рваная рана на ноге. И он будет готов к следующей игре.

– Две игры подряд у Щербицкого одинаковые ошибки. С чем это связано?

– Спишу на молодость. Он молодой вратарь, проводит первый сезон. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Хорошо, что он вначале допустил ошибку, но в целом он сыграл сегодня надежно, – сказал Ермакович.