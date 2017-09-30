|
Николай Ходасевич: «Выступление Драгуна за БАТЭ – грубый просчет менеджмента минского «Динамо»
01.10.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский телеведущий Николай Ходасевич прокомментировал победу
«Абсолютно осеннее класико между минским
Если бы «Динамо» подписало Драгуна, то в центральной зоне БАТЭ были бы проблемы. А у столичной команды, наоборот, их не было бы. Стас в паре с Нойоком был бы хорошим вариантом. Плюс Драгун забил минскому «Динамо» в класико – поэтому мы об нем и говорим», – сказал Ходасевич в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский телеведущий Николай Ходасевич прокомментировал победу БАТЭ над минским «Динамо» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Беларуси.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии