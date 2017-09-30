Николай Ходасевич: «Выступление Драгуна за БАТЭ – грубый просчет менеджмента минского «Динамо»

Белорусский телеведущий Николай Ходасевич прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Беларуси.

«Абсолютно осеннее класико между минским и БАТЭ. По крайней мере, на экранах оно смотрелось так. Возможно, с трибун все выглядело живее. В историю войдет единственный гол в исполнении Драгуна. Он не радовался, ему посвящали баннеры, улюлюкали, но он забил. Можем константировать, что выступление Драгуна за БАТЭ – грубый просчет менеджмента минского «Динамо». Полузащитника надо было подписывать, потому что он динамовец, который был в статусе свободного агента. В баскетболе есть фраза: «Если центровой просит самолет – значит, нужно давать самолет». То есть его финансовые запросы следовало удовлетворить.

Если бы «Динамо» подписало Драгуна, то в центральной зоне БАТЭ были бы проблемы. А у столичной команды, наоборот, их не было бы. Стас в паре с Нойоком был бы хорошим вариантом. Плюс Драгун забил минскому «Динамо» в класико – поэтому мы об нем и говорим», – сказал Ходасевич в эфире своего видеоблога .