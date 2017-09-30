Сергей Гуренко о предстоящем матче «жизни или смерти» с «Шахтером»: «Такими словами бросаетесь... Что, если проиграем, всех... Круче Сталина?»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в рамках 24-го тура высшей лиги.

– БАТЭ – более опытная команда в таких баталиях, и от этого зависел результат матча. Я думаю, что это сработало. В первом и начале второго тайма, пока не пропустили гол, мы полностью контролировали игру. Ребята выполняли то, что я требовал, хорошо контратаковали и создавали моменты. Не скажу, что не было желания. После пропущенного мяча началась какая-то «судорога»: принимались неверные решения, начали спешить, эмоции перехлестывали. По большому счету игра потеряла рисунок, получился какой-то навал. Я считаю, что ребята достойно и хорошо играли, выполняли мои требования.

– Делали ли ставку на усталость БАТЭ после «Арсенала»?

– Ни в коем случае.

– Следили ли за ситуацией с заявкой Сергея Веремко на матч со «Слуцком»? Будет ли «Динамо» как-то реагировать на эту ситуацию?

– Для этого есть органы, которые должны реагировать, а «Динамо» должно заниматься своим делом.

– Как вам уровень поддержки сегодня?

– Поддержка была хорошей. Много болельщиков собралось. Конечно, хотелось, чтобы это все происходило на другом стадионе. Тогда бы и атмосфера была бы более футбольная. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать.

– Насколько международная пауза повлияет на подготовку матча с «Шахтером»?

– Во время паузы у нас будет один хороший товарищеский матч. Съездим, посмотрим и проверим себя. Только игра с «Шахтером» может показать, насколько эта пауза повлияет. Главное, чтобы все ребята приехали здоровые после матчей сборной, в хорошем самочувствии. Чтобы все были живы-здоровы. Сейчас мы находимся на том месте, с которого стартовали по окончании первого круга. Еще 6 матчей впереди. Борьба за чемпионство будет идти по последнего тура.

– Игра с «Шахтером», учитывая ситуацию в таблице, будет матчем «жизни или смерти» в плане чемпионской интриги?

– Жизни или смерти? Такими словами бросаетесь... Трудно ответить. Что, если проиграем, всех... Круче Сталина? – сказал Гуренко.