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Рибери травмировал колено в матче с «Гертой» и покинул стадион на костылях

01.10.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хавбек «Баварии» Франк Рибери травмировал колено в матче с «Гертой» (2:2).

Полузащитник получил повреждение без воздействия кого-либо из соперников. Рибери был заменен и покидал стадион на костылях. У футболиста подозрение на разрыв наружной коллатеральной связки колена.

«В колене что-то повреждено. Врач говорил о наружной коллатеральной связке.

Франк испытывает серьезную боль. Все это выглядит нехорошо», – сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

ФОТО

 
 
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Хавбек «Баварии» Франк Рибери травмировал колено в матче с «Гертой» (2:2).

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