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Рибери травмировал колено в матче с «Гертой» и покинул стадион на костылях
01.10.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хавбек «Баварии» Франк Рибери травмировал колено в матче с «Гертой» (2:2).
Полузащитник получил повреждение без воздействия кого-либо из соперников. Рибери был заменен и покидал стадион на костылях. У футболиста подозрение на разрыв наружной коллатеральной связки колена.
«В колене что-то повреждено. Врач говорил о наружной коллатеральной связке.
Франк испытывает серьезную боль. Все это выглядит нехорошо», – сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
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Хавбек «Баварии» Франк Рибери травмировал колено в матче с «Гертой» (2:2).
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