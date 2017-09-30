Сергей Гуренко: «Есть органы, которые должны реагировать на ситуацию с Веремко, а «Динамо» должно заниматься своим делом»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал ситуацию с нахождением в заявке БАТЭ на матч 23-го тура высшей лиги со голкипера Сергея Веремко.

– Следили ли за ситуацией с заявкой Сергея Веремко на матч со «Слуцком»? Будет ли как-то реагировать на эту ситуацию?

– Для этого есть органы, которые должны реагировать, а «Динамо» должно заниматься своим делом, – сказал Гуренко.