ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Гуренко: «Есть органы, которые должны реагировать на ситуацию с Веремко, а «Динамо» должно заниматься своим делом»

01.10.2017 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал ситуацию с нахождением в заявке БАТЭ на матч 23-го тура высшей лиги со «Слуцком» голкипера Сергея Веремко.

– Следили ли за ситуацией с заявкой Сергея Веремко на матч со «Слуцком»? Будет ли «Динамо» как-то реагировать на эту ситуацию?

– Для этого есть органы, которые должны реагировать, а «Динамо» должно заниматься своим делом, – сказал Гуренко.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал ситуацию с нахождением в заявке БАТЭ на матч 23-го тура высшей лиги со «Слуцком» голкипера Сергея...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Ермакович: «Веремко мне сказал, что оплатил штраф. Не вижу никаких проблем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика