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Сергей Гуренко: «Есть органы, которые должны реагировать на ситуацию с Веремко, а «Динамо» должно заниматься своим делом»
01.10.2017 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал ситуацию с нахождением в заявке БАТЭ на матч 23-го тура высшей лиги со
– Следили ли за ситуацией с заявкой Сергея Веремко на матч со «Слуцком»? Будет ли
– Для этого есть органы, которые должны реагировать, а «Динамо» должно заниматься своим делом, – сказал Гуренко.
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Сергей Гуренко: «Есть органы, которые должны реагировать на ситуацию с Веремко, а «Динамо» должно заниматься своим делом»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал ситуацию с нахождением в заявке БАТЭ на матч 23-го тура высшей лиги со «Слуцком» голкипера Сергея...
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