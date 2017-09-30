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Александр Ермакович: «Веремко мне сказал, что оплатил штраф. Не вижу никаких проблем»
01.10.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ситуацию с нахождением в заявке на матч 23-го тура высшей лиги со
– Прокомментируйте отсутствие в заявке Веремко?
– У нас 18 человек в заявке. Это наше решение. Слишком много этой шумихи. Решили, что сегодня будет Щербицкий в воротах, а Чичкан в резерве.
– Веремко был заявлен на матч со
– Пять игр дисквалификации прошло, поэтому он был в заявке.
– В регламенте прописано, но не может принимать участие, если не оплатил штраф
– А он штраф не оплатил?
– Так утверждает финансовый директор
– Я не знаю, что он утверждает… Футболист мне сказал, что оплатил. Не вижу никаких проблем, – сказал Ермакович.
Напомним,
Ранее, финансовый директор АБФФ Елена Петухова
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ситуацию с нахождением в заявке на матч 23-го тура высшей лиги со «Слуцком» голкипера Сергея Веремко.
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