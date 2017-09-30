Александр Ермакович: «Веремко мне сказал, что оплатил штраф. Не вижу никаких проблем»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ситуацию с нахождением в заявке на матч 23-го тура высшей лиги со голкипера Сергея Веремко.

– Прокомментируйте отсутствие в заявке Веремко?

– У нас 18 человек в заявке. Это наше решение. Слишком много этой шумихи. Решили, что сегодня будет Щербицкий в воротах, а Чичкан в резерве.

– Веремко был заявлен на матч со …

– Пять игр дисквалификации прошло, поэтому он был в заявке.

– В регламенте прописано, но не может принимать участие, если не оплатил штраф

– А он штраф не оплатил?

– Так утверждает финансовый директор .

– Я не знаю, что он утверждает… Футболист мне сказал, что оплатил. Не вижу никаких проблем, – сказал Ермакович.

Напомним, по сведениям «Прессбола» , на заседании комитета было установлено, что Веремко оплатил штраф в размере 50 базовых величин 22 сентября и, соответственно, имел полное право 23 сентября находиться в заявке БАТЭ на матч со «Слуцком».

Ранее, финансовый директор АБФФ Елена Петухова сообщила football.by, что деньги от Веремко на расчетный счет пришли 27 сентября. Источники Tribuna.com также подтвердили эту информацию. Позже главный юрист АБФФ, член комитета УЕФА по статусу и переходам футболистов, делегат УЕФА Сергей Ильич заявил , что Веремко предоставил квитанцию об оплате штрафа, датированную 22 сентября.