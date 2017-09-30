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Евгений Яблонский: «Нас рано поздравлять с «золотом»

01.10.2017 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0) в рамках 24-го тура чемпионата Беларуси.

– Рано поздравлять с «золотом». Впереди важные игры с сильными «Торпедо-БелАЗ» и «Неманом». Да и Лига Европы еще. Конечно, здорово, что выиграли и на перерыв ушли в хорошем настроении. Будем отдыхать и готовиться к дальнейшей борьбе.

– «Динамо» отцепили от гонки?

– Нет. Отрыв небольшой. Будем работать и двигаться от игры к игре, – сказал Яблонский.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0) в рамках 24-го тура чемпионата Беларуси.

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