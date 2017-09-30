ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жерар Пике: «Полиция и гвардия не вправе действовать так, как сегодня»

01.10.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал комментарии после победы над «Лас-Пальмасом» (3:0).

Игра проходила при пустых трибунах. В Каталонии сегодня произошли столкновения между сторонниками референдума о независимости региона и испанской полицией, которая стремилась пресечь голосование.

«Правление «Барселоны» предприняло попытку перенести матч, но такой возможности не было. Мы обсуждали это между правлением клуба и игроками, и было принято решение.

Это был очень тяжелый день. Худший спортивный опыт в моей жизни.

В конечном счете мы играем ради очков. «Лас-Пальмас» и Ла Лига хотели, чтобы матч состоялся. В нашем клубе решили играть.

Мое мнение не имеет большого значения. Мы в конечном счете клуб, и все должны действовать как один.

Участвуя в голосовании, вы можете выбрать вариант «да», ответить «нет» или воздержаться. Это право, которое у нас есть, чтобы защищать законность в целом.

Я каталонец и чувствую себя каталонцем и сегодня горд как никогда. Полиция и гражданская гвардия не имеют права действовать так, как действовали сегодня», – сказал футболист.

Самый странный матч чемпионата Испании

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал комментарии после победы над «Лас-Пальмасом» (3:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Евгений Яблонский: «Нас рано поздравлять с «золотом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика