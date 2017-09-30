ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средняя посещаемость 24-го тура высшей лиги составила 2084 человека

01.10.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Средняя посещаемость 24-го тура высшей лиги составила 2084 человека.

Больше всего зрителей пристутсвовало на класико (10020), меньше всего – на матче «Нафтан» – «Гомель» (150).

Средняя посещаемость с начала чемпионата составляет 2147. Это на 36 процентов выше, чем за аналогичный отрезок прошлого сезона.

Лучшей по посещаемостью командой сезона является брестское «Динамо» (5510 зрителей), худшей – «Нафтан» (382).

Средняя посещаемость 24-го тура высшей лиги составила 2084 человека

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя посещаемость 24-го тура высшей лиги составила 2084 человека.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Жерар Пике: «Полиция и гвардия не вправе действовать так, как сегодня»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика