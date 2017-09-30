Средняя посещаемость 24-го тура высшей лиги составила 2084 человека.

Больше всего зрителей пристутсвовало на класико (10020), меньше всего – на матче «Нафтан» – (150).

Средняя посещаемость с начала чемпионата составляет 2147. Это на 36 процентов выше, чем за аналогичный отрезок прошлого сезона.

Лучшей по посещаемостью командой сезона является брестское (5510 зрителей), худшей – «Нафтан» (382).



