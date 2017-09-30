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Средняя посещаемость 24-го тура высшей лиги составила 2084 человека
01.10.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость 24-го тура высшей лиги составила 2084 человека.
Больше всего зрителей пристутсвовало на класико (10020), меньше всего – на матче «Нафтан» –
Средняя посещаемость с начала чемпионата составляет 2147. Это на 36 процентов выше, чем за аналогичный отрезок прошлого сезона.
Лучшей по посещаемостью командой сезона является брестское
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Средняя посещаемость 24-го тура высшей лиги составила 2084 человека.
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