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Александр Глеб о завершении карьеры: «Думаю, еще один сезончик проведу. Плюс пойду учиться, чтобы получить лицензию тренера»

01.10.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что после завершения игровой карьеры будет работать тренером. 

- Что с «Черноморцем»?

– Мы не договорились.

- 2017 год может стать последним в футболе?

– Леманн говорит: «Держись!» Думаю, еще один сезончик проведу.

- Сейчас у вас семья занимает огромное количество времени...

– Это сейчас для меня все. Счастлив, море позитива. Если куда-то выезжаю, стремлюсь скорее домой. Увидеть дочку, ее улыбку.

- Что будете делать после завершения карьеры? Может, станете тренером?

– Пойду учиться, чтобы получить лицензию. Уже созванивался, разговаривал с людьми. Думаю, на этой неделе или следующей запишусь, – сказал Глеб в эфире программы «PRO спорт. Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5».

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что после завершения игровой карьеры будет работать тренером.

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