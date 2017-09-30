Александр Глеб: «Переход в «Барселону» – это не ошибка. Ошибка – все, что было потом»

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о встрече с наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером накануне матча с БАТЭ (2:4).

- Венгер – великая личность. Спустя 12 лет вы встретились. Какие впечатления?

– Арсен постарел, но все также любит футбол (улыбается). Просто нереально любит. Когда начинается игра, у него все это в глазах... Как будто только пришел в футбол. Для него футбол – вся жизнь. На встрече посмотрели с ним и со всем тренерским штабом «Арсенала» матч «ПСЖ» – «Бавария».

«ПСЖ» ему очень нравится. Очень выделял Мбаппе. Он него в восторге и хотел видеть в «Арсеналу», но в силу огромных сумм лондонцы не могли конкурировать. На протяжении всей игры от него тащился! Говорил: «Мбаппе только 18 лет, посмотри, как он рассуждает, как двигается!».

- Болельщики «Арсенала» каждый год говорят о том, что Венгеру пора уходить из команды. А какое ваше мнение?

– Наверное, когда-нибудь смысл менять тренера будет. Можно понять болельщиков: все хотят титулов и побед в чемпионате. Но Арсен – это «Арсенал». Говоришь про «Арсенал», имеешь в виду тренера, и наоборот. В этом сезоне очень тяжело будет бороться за чемпионство. Но Венгер сказал, что команда постарается. Сейчас в Англии нереальные деньги, тяжело играть против любого соперника.

- Венгер на пресс-конференции сказал, что ваш переход в «Барселону» – это ошибка...

– Считаю, что переход в «Барселону» – это не ошибка. Ошибка – все, что было потом, – сказал Глеб в эфире программы «PRO спорт. Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5».