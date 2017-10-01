﻿ У Головина повреждение голеностопного сустава, у Березуцкого травма икроножной мышцы, Вернблуму наложили швы из-за раны. 21.by
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У Головина повреждение голеностопного сустава, у Березуцкого травма икроножной мышцы, Вернблуму наложили швы из-за раны

01.10.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ЦСКА поделился информацией о состоянии здоровья футболистов, которые получили повреждения в матче чемпионата России против «Уфы» (0:0).

У Понтуса Вернблума – глубокая рваная рана, ему наложили швы. Полученное повреждение не позволит ему участвовать в тренировочном процессе в ближайшее время.

У Александра Головина диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава. Василий Березуцкий получил травму икроножной мышцы левой голени.

Сроки восстановления этих футболистов, как и Алана Дзагоева, будут определены после дополнительных обследований, которые состоятся через несколько дней.

 
 
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ЦСКА поделился информацией о состоянии здоровья футболистов, которые получили повреждения в матче чемпионата России против «Уфы» (0:0).

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