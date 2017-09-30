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Эрнесто Вальверде: «Никто не живет в иглу. Мы все знаем, что творилось сегодня в Каталонии»

01.10.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался после победы над «Лас-Пальмасом» (3:0) в матче чемпионата Испании, который прошел без зрителей из-за беспорядков в Каталонии.

«Это странная, разная ситуация для всех, и это сложно. Клуб пытался отменить игру. Мы не знали, будем ли мы играть или нет. В итоге матч отменить не получилось и клуб должен был сделать жест с учетом обстоятельств в Каталонии.

Это очень непростая ситуация. Это был необычный акт в экстроординарной ситуации. Мы играли без болельщиков в деликатный момент для всех.

Мы обсудили ситуацию с президентом, и клуб принял такое решение. Воздействие пустого «Камп» Ноу невероятно. Сегодняшняя ситуация – это не нормально. Мы представляем много людей. Мы заработали три очка и надеемся, что они счастливы.

Тренер не хочет иметь доступа к социальным сетям, но у игроков они есть. Никто не живет в иглу. Мы все знаем, что творилось сегодня в Каталонии», – заявил Вальверде.

В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

Жесть в Каталонии: «Барселона» сыграла без зрителей из-за беспорядков в городе

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался после победы над «Лас-Пальмасом» (3:0) в матче чемпионата Испании, который прошел без зрителей из-за...

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