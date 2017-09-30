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Минское «Динамо» установило рекорд посещаемости за 16 лет
01.10.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 24-го тура высшей лиги между минским
Таким образом, столичная команда установила рекорд посещаемости своих домашних матчей во внутренних турнирах за последние 16 лет.
14 мая 2001 года встреча «Динамо» и «Славии» собрала 13 тысяч зрителей.
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Матч 24-го тура высшей лиги между минским «Динамо» и БАТЭ собрал 10 020 зрителей.
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