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Минское «Динамо» установило рекорд посещаемости за 16 лет

01.10.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч 24-го тура высшей лиги между минским «Динамо» и БАТЭ собрал 10 020 зрителей.

Таким образом, столичная команда установила рекорд посещаемости своих домашних матчей во внутренних турнирах за последние 16 лет.

14 мая 2001 года встреча «Динамо» и «Славии» собрала 13 тысяч зрителей.

 
 
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Матч 24-го тура высшей лиги между минским «Динамо» и БАТЭ собрал 10 020 зрителей.

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