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Юрген Клопп: «Чтобы Поусон назначил пенальти, с нашего игрока должны содрать футболку?»
01.10.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«Я разочарован и расстроен. В Ньюкасле всем командам будет тяжело играть. Мы забили отличный гол и создали потрясающие голевые моменты.
Но мы промахивались, даже когда ворота были пустые. Мы создали пять или шесть отличных моментов. Обычно мы забиваем один из них. У «Ньюкасла» я не видел больше одного момента.
Они получили шанс и сразу забили. Это не слишком справедливо. В ворота соперника не назначили очевидный пенальти. Не знаю, что он должен был еще сделать – снять с нашего игрока футболку?
Если вы не поможете себе, вам больше никто не поможет», – заявил Клопп.
Главным арбитром матча был Крэйг Поусон.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:1) «Я разочарован и расстроен.
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