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Байдачному исполнилось 65 лет
01.10.2017 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
1 октября известному белорусскому тренеру Анатолию Байдачному исполнилось 65 лет.
В бытность игроком Байдачный выступал за минское и московское «Динамо», также на его счету 5 матчей в сборной СССР.
В качестве тренера возглавлял белорусские и зарубежные клубы, а в 2003-2005 годах работал главным тренером национальной сборной Беларуси.
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1 октября известному белорусскому тренеру Анатолию Байдачному исполнилось 65 лет.
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