1 октября известному белорусскому тренеру Анатолию Байдачному исполнилось 65 лет.

В бытность игроком Байдачный выступал за минское и московское «Динамо», также на его счету 5 матчей в сборной СССР.

В качестве тренера возглавлял белорусские и зарубежные клубы, а в 2003-2005 годах работал главным тренером национальной сборной Беларуси.