|
"Барселона" обыграла "Лас-Пальмас" при закрытых трибунах
01.10.2017 20:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт — Sputnik. Победой для "Барселоны" завершился матч седьмого тура чемпионата Испании против футбольного клуба "Лас-Пальмас".
Поединок состоялся на родном стадионе "Барселоны". Со счетом 3:0 на "Камп Ноу" сильнее оказались хозяева: голы на счету Лионеля Месси (дубль) и Серхио Бускетса.
Примечательно, что этот поединок был под угрозой срыва и мог не состояться в это воскресенье. Все же игра прошла при закрытых трибунах — без болельщиков. Причиной стала
На некоторых участках, где происходит изъятие документов, возникают столкновения между полицией и пришедшими. По последним данным, в них пострадали 337 человек и 12 сотрудников правоохранительных органов.
Но все же на некоторых участках голосование продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за столкновений полиции со сторонниками проведения референдума о независимости Каталонии от Испании трибуны во время игры были закрыты.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии