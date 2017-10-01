МИНСК, 1 окт — Sputnik. Победой для "Барселоны" завершился матч седьмого тура чемпионата Испании против футбольного клуба "Лас-Пальмас".

Поединок состоялся на родном стадионе "Барселоны". Со счетом 3:0 на "Камп Ноу" сильнее оказались хозяева: голы на счету Лионеля Месси (дубль) и Серхио Бускетса.

Примечательно, что этот поединок был под угрозой срыва и мог не состояться в это воскресенье. Все же игра прошла при закрытых трибунах — без болельщиков. Причиной стала неспокойная обстановка в Каталонии , где сегодня проводится референдум о ее независимости от Испании. Испанский Конституционный суд признал его незаконным, и полиция страны закрывает избирательные участки.

На некоторых участках, где происходит изъятие документов, возникают столкновения между полицией и пришедшими. По последним данным, в них пострадали 337 человек и 12 сотрудников правоохранительных органов.

Но все же на некоторых участках голосование продолжается.