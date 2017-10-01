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Зинедин Зидан: «Не думаю, что за титул будут бороться 2–3 клуба. Примера — самая сложная лига в мире»

02.10.2017 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Эспаньолом» (2:0) в матче чемпионата Испании.

«Первый тайм был очень хорошим. Довольны тем, как взаимодействовали наши форварды. Сегодня главным было одержать наконец первую домашнюю победу.

Думаю, во втором тайме мы немного подустали, но для седьмого тура это нормально. Мы подсели физически, и проблема в том, что у многих наших игроков не будет паузы [из-за матчей сборных]. Главное, чтобы в борьбе за выход на ЧМ-2018 они не получили травм.

Не думаю, что за титул будут бороться два-три клуба. Очевидно, что примера — самая сложная лига в мире, но для зрелищности это хорошо. Нас ждут крайне тяжелые матчи, но я предпочитаю играть с командами, которые приезжают в Мадрид показывать свой футбол», — сказал Зидан.

 
 
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Эспаньолом» (2:0) в матче чемпионата Испании.

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