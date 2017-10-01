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Жерар Пике готов уйти из сборной Испании перед ЧМ-2018

02.10.2017 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что готов уйти из сборной Испании, если это будет необходимо в сложившейся политической ситуации.

В Каталонии, где живет 30-летний игрок центра обороны, был организован референдум по вопросу выхода региона из состава королевства. Испанская полиция и гражданская гвардия вступили в столкновения со сторонниками сецессии.

«В годы франкизма у нас не было возможности высказывать свои мысли. Я каталонец, чувствую себя каталонцем и очень горжусь народом, их поведением в последние семь лет. Знаю, в Испании есть люди, которые осуждают произошедшее сегодня и верят в демократию.

Если тренер сборной или любой из руководителей федерации футбола посчитают, что я представляю проблему для национальной команды, то уйду из сборной перед ЧМ-2018», – сказал Пике.

Пост главного тренера сборной Испании сейчас занимает Хулен Лопетеги.

Каталония может отделиться от Испании. У них наберется нормальная сборная?

 
 
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что готов уйти из сборной Испании, если это будет необходимо в сложившейся политической ситуации.

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