Гвардиола о Каталонии: «Полиция незаконно применила резиновые пули. Женщине сломали пальцы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о борьбе Каталонии за независимость и взаимоотношениях региона с Испанией в интервью Catalunya Radio и RAC1.

«Мы не хотим, чтобы они решили, будто нам не нравится Испания. Испания – невероятная страна, у нее прекрасная литература, спорт, города. Но нужно понимать, что население Каталонии хочет самостоятельно определиться со своим будущим», – сказал Гвардиола.

Пеп также прокомментировал насилие, к которому прибегли испанская полиция и гражданская гвардия, чтобы пресечь голосование.

«Испания попытается сокрыть действительность. Но медиа остального мира покажут, как это было.

Я читал в El Pais, что они говорят, будто это служащие полиции пострадали. И что же нанесло травмы полицейским? Голоса?

Все было наоборот. Полиция травмировала народ, использовав резиновые пули, а в Каталонии это незаконно. Одной женщине они сломали пальцы. Некоторые кадры сегодняшних событий неопровержимы.

Премьер-министр Испании (Мариано Рахой – примечание Sports.ru) должен ответить на вопросы. Он ведь остается премьером всех жителей Испании.

Почему бы нам не уподобиться британцам в большей степени? У них демократия установилась на много веков раньше, чем у нас. А самое главное в том, что мы даже не знаем, хочет Каталония отделяться или не хочет», – сказал Гвардиола.

Тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями по поводу игры «Барселона» – «Лас-Пальмас» (3:0), прошедшей при пустых трибунах.

«Я бы не стал проводить матч. А если б пришлось играть, то лучше не за закрытыми дверями», – сказал Пеп.

Гвардиола родился в Каталонии, неоднократно высказывался в поддержку самоопределения региона и ранее сообщил, что принял участие в референдуме, проголосовав по почте.

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