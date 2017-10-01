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Кубок Беларуси (жен). «Цмокi» выиграли трофей, «Горизонт» стал вторым

02.10.2017 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Беларуси

Женщины

26 сентября

Цмокi-Мiнск – Горизонт-2-РЦОП  83:64

27 сентября

Горизонт-2-РЦОР – Горизонт  54:63

28 сентября

Олимпия – Горизонт-2-РЦОП  89:58

Горизонт – Гомель-Сож  87:59

29 сентября

Горизонт – Олимпия  71:68

Гомель-Сож – Цмокi-Мiнск  49:79

30 сентября

Горизонт-2-РЦОП – Гомель-Сож  60:81

Олимпия – Цмокi-Мiнск  61:89

01 октября

Гомель-Сож – Олимпия  82:77

Цмокi-Мiнск – Горизонт  85:61

Итоговое положение команд: 1. Цмокi-Мiнск, 2. Горизонт, 3. Гомель-Сож, 4. Олимпия, 5. Горизонт-2-РЦОП.

 
Теги: Гомель
 
 
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Кубок Беларуси Женщины 26 сентября Цмокi-Мiнск – Горизонт-2-РЦОП 83:64 27 сентября Горизонт-2-РЦОР – Горизонт 54:63 28 сентября Олимпия – Горизонт-2-РЦОП 89:58 Горизонт –...

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