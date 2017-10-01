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Кубок Беларуси (жен). «Цмокi» выиграли трофей, «Горизонт» стал вторым
02.10.2017 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Беларуси
Женщины
26 сентября
Цмокi-Мiнск – Горизонт-2-РЦОП 83:64
27 сентября
Горизонт-2-РЦОР – Горизонт 54:63
28 сентября
Олимпия – Горизонт-2-РЦОП 89:58
Горизонт – Гомель-Сож 87:59
29 сентября
Горизонт – Олимпия 71:68
Гомель-Сож – Цмокi-Мiнск 49:79
30 сентября
Горизонт-2-РЦОП – Гомель-Сож 60:81
Олимпия – Цмокi-Мiнск 61:89
01 октября
Гомель-Сож – Олимпия 82:77
Цмокi-Мiнск – Горизонт 85:61
Итоговое положение команд: 1. Цмокi-Мiнск, 2. Горизонт, 3. Гомель-Сож, 4. Олимпия, 5. Горизонт-2-РЦОП.
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Кубок Беларуси Женщины 26 сентября Цмокi-Мiнск – Горизонт-2-РЦОП 83:64 27 сентября Горизонт-2-РЦОР – Горизонт 54:63 28 сентября Олимпия – Горизонт-2-РЦОП 89:58 Горизонт –...
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