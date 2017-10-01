Арсен Венгер: «Это была трудная неделя, игра с БАТЭ в Лиге Европы была сложной. Так что в итоге я доволен»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (2:0).

«Мы не пропустили, набрали три очка. Играли в понедельник, четверг и сегодня, поэтому было важно набрать три очка.

В какой-то момент ослабили концентрацию, стали ошибаться в принятии решений.

Когда проводишь ротацию, есть сомнения, сможет ли команда сохранить сплоченность и концентрацию.

Это была трудная неделя, игра с БАТЭ в Лиге Европы была сложной. Так что в итоге я доволен», – сказал Венгер.