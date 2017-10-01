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Арсен Венгер: «Это была трудная неделя, игра с БАТЭ в Лиге Европы была сложной. Так что в итоге я доволен»
02.10.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (2:0).
«Мы не пропустили, набрали три очка. Играли в понедельник, четверг и сегодня, поэтому было важно набрать три очка.
В какой-то момент ослабили концентрацию, стали ошибаться в принятии решений.
Когда проводишь ротацию, есть сомнения, сможет ли команда сохранить сплоченность и концентрацию.
Это была трудная неделя, игра с БАТЭ в Лиге Европы была сложной. Так что в итоге я доволен», – сказал Венгер.
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Арсен Венгер: «Это была трудная неделя, игра с БАТЭ в Лиге Европы была сложной. Так что в итоге я доволен»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (2:0).
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