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Арсен Венгер: «Это была трудная неделя, игра с БАТЭ в Лиге Европы была сложной. Так что в итоге я доволен»

02.10.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (2:0).

«Мы не пропустили, набрали три очка. Играли в понедельник, четверг и сегодня, поэтому было важно набрать три очка.

В какой-то момент ослабили концентрацию, стали ошибаться в принятии решений.

Когда проводишь ротацию, есть сомнения, сможет ли команда сохранить сплоченность и концентрацию.

Это была трудная неделя, игра с БАТЭ в Лиге Европы была сложной. Так что в итоге я доволен», – сказал Венгер.

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (2:0).

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