Саснович поднялась на 5 строчек в рейтинге WTA

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович поднялась на пять строчек в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).



© AFP/ Toru YAMANAKA Белоруска Саснович победила на старте квалификации China Open

Новый рейтинг WTA был опубликован в понедельник 2 октября.

Саснович улучшила свое положение в таблице, поднявшись сразу на пять строчек – на 97 место (630 очков).

Лидирует в гонке WTA испанка Гарбинье Мугуруса (5680), на втором месте – чешка Каролина Плишкова (5085), на третьем – Симона Халеп (5026).

В десятку лучших теннисисток также вошли Элина Свитолина (Украина), Каролина Возняцки (Дания), Винус Уильямс (США), Елена Остапенко (Латвия), Йоханна Конта (Великобритания), Кристина Младенович (Франция) и Каролин Гарсия (Франция).