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Саснович поднялась на 5 строчек в рейтинге WTA
02.10.2017 09:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович поднялась на пять строчек в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
© AFP/ Toru YAMANAKA
Новый рейтинг WTA был опубликован в понедельник 2 октября.
Саснович улучшила свое положение в таблице, поднявшись сразу на пять строчек – на 97 место (630 очков).
Лидирует в гонке WTA испанка Гарбинье Мугуруса (5680), на втором месте – чешка Каролина Плишкова (5085), на третьем – Симона Халеп (5026).
В десятку лучших теннисисток также вошли Элина Свитолина (Украина), Каролина Возняцки (Дания), Винус Уильямс (США), Елена Остапенко (Латвия), Йоханна Конта (Великобритания), Кристина Младенович (Франция) и Каролин Гарсия (Франция).
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Лидирует в гонке WTA испанка Гарбинье Мугуруса, на втором месте – чешка Каролина Плишкова, на третьем – Симона Халеп.
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