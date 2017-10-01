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Саснович поднялась на 5 строчек в рейтинге WTA

02.10.2017 09:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович поднялась на пять строчек в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Саснович поднялась на 5 строчек в рейтинге WTA
© AFP/ Toru YAMANAKA
Белоруска Саснович победила на старте квалификации China Open

Новый рейтинг WTA был опубликован в понедельник 2 октября.

Саснович улучшила свое положение в таблице, поднявшись сразу на пять строчек – на 97 место (630 очков).

Лидирует в гонке WTA испанка Гарбинье Мугуруса (5680), на втором месте – чешка Каролина Плишкова (5085), на третьем – Симона Халеп (5026).

В десятку лучших теннисисток также вошли Элина Свитолина (Украина), Каролина Возняцки (Дания), Винус Уильямс (США), Елена Остапенко (Латвия), Йоханна Конта (Великобритания), Кристина Младенович (Франция) и Каролин Гарсия (Франция).

 
Теги: Минск
 
 
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Лидирует в гонке WTA испанка Гарбинье Мугуруса, на втором месте – чешка Каролина Плишкова, на третьем – Симона Халеп.

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