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Рейтинг WTA. Саснович вернулась в топ-100, Соболенко – 101-я

02.10.2017 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По результатам прошедшей недели полуфиналистка турнира в Ухане Алена Остапенко обновила личный рейтинговый рекорд, став восьмой ракеткой мира. Другая полуфиналистка – Мария Саккари – поднялась на 30 строчек и вошла в Топ-50. Финалистка турнира Эшли Барти вошла в Топ-25, а чемпионка Каролин Гарсия – в Топ-15.

 

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 2 октября 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6245
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 5645
3 (3) Элина Свитолина (Украина) 5640
4 (4) Каролина Плишкова (Чехия) 5605
5 (5) Винус Уильямс (США) 4652
6 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4640
7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4435
8 (10) Алена Остапенко (Латвия) 4130
9 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4115
10 (9) Доминика Цибулкова (Словакия) 3330
15 (20) Каролин Гарсия (Франция) 2980
20 (19) Елена Веснина (Россия) 2190
21 (19) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2190
23 (37) Эшли Барти (Австралия) 2035
33 (35) Екатерина Макарова (Россия) 1605
34 (31) Дарья Касаткина (Россия) 1595
43 (52) Тимеа Бабош (Венгрия) 1245
50 (80) Мария Саккари (Греция) 1119
97 (102) Александра Саснович (Беларусь) 630
101 (119) Арина Соболенко (Беларусь) 614
189 (190) Вера Лапко (Беларусь) 289
200 (200) Виктория Азаренко (Беларусь) 270

 

 
 
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По результатам прошедшей недели полуфиналистка турнира в Ухане Алена Остапенко обновила личный рейтинговый рекорд, став восьмой ракеткой мира.

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