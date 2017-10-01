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Рейтинг WTA. Саснович вернулась в топ-100, Соболенко – 101-я
02.10.2017 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
По результатам прошедшей недели полуфиналистка турнира в Ухане Алена Остапенко обновила личный рейтинговый рекорд, став восьмой ракеткой мира. Другая полуфиналистка – Мария Саккари – поднялась на 30 строчек и вошла в Топ-50. Финалистка турнира Эшли Барти вошла в Топ-25, а чемпионка Каролин Гарсия – в Топ-15.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 2 октября 2017
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По результатам прошедшей недели полуфиналистка турнира в Ухане Алена Остапенко обновила личный рейтинговый рекорд, став восьмой ракеткой мира.
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