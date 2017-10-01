Рейтинг WTA. Саснович вернулась в топ-100, Соболенко – 101-я

По результатам прошедшей недели полуфиналистка турнира в Ухане Алена Остапенко обновила личный рейтинговый рекорд, став восьмой ракеткой мира. Другая полуфиналистка – Мария Саккари – поднялась на 30 строчек и вошла в Топ-50. Финалистка турнира Эшли Барти вошла в Топ-25, а чемпионка Каролин Гарсия – в Топ-15.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 2 октября 2017



Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6245 2 (2) Симона Халеп (Румыния) 5645 3 (3) Элина Свитолина (Украина) 5640 4 (4) Каролина Плишкова (Чехия) 5605 5 (5) Винус Уильямс (США) 4652 6 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4640 7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4435 8 (10) Алена Остапенко (Латвия) 4130 9 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4115 10 (9) Доминика Цибулкова (Словакия) 3330 15 (20) Каролин Гарсия (Франция) 2980 20 (19) Елена Веснина (Россия) 2190 21 (19) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2190 23 (37) Эшли Барти (Австралия) 2035 33 (35) Екатерина Макарова (Россия) 1605 34 (31) Дарья Касаткина (Россия) 1595 43 (52) Тимеа Бабош (Венгрия) 1245 50 (80) Мария Саккари (Греция) 1119 97 (102) Александра Саснович (Беларусь) 630 101 (119) Арина Соболенко (Беларусь) 614 189 (190) Вера Лапко (Беларусь) 289 200 (200) Виктория Азаренко (Беларусь) 270