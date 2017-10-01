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Глава ФФУ о натурализации Марлоса: «Очень приятно, что гражданин Бразилии принял украинское гражданство»
02.10.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал решение полузащитника
«Очень приятно, что гражданин Бразилии, который в свое время переехал в Украину и свою футбольную карьеру начинал в Харькове, а потом продолжил в рядах «Шахтера», принял украинское гражданство. Насколько знаю, это решение он принял со взглядом в будущее, с учетом интересов своих детей и семьи. Это не просто персональное решение, а очень ответственный подход.
С точки зрения философии, хочу сразу сказать, что моя цель — это чтобы у нас было как можно больше своих воспитанников, чтобы мы о вопросах натурализации не задумывались. Для этого мы сегодня запустили производство искусственных полей. Чтобы наши футболисты могли быть лучше, сильнее любых игроков со всего мира.
С другой стороны, очень приятно, что в Украине есть возможность раскрыться таким ярким футбольным личностям, как
Мы знаем, что в Бразилии очень большая диаспора украинцев, и мы уверены, что для Украины это большой плюс, что такие талантливые люди имеют украинское гражданство. Но в первую очередь нужно понимать, что это личное решение и мы его должны приветствовать», — сказал Павелко.
Марлос
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Глава ФФУ о натурализации Марлоса: «Очень приятно, что гражданин Бразилии принял украинское гражданство»
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал решение полузащитника «Шахтера» Марлоса принять украинское гражданство.
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