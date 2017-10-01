Глава ФФУ о натурализации Марлоса: «Очень приятно, что гражданин Бразилии принял украинское гражданство»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал решение полузащитника Марлоса принять украинское гражданство.

«Очень приятно, что гражданин Бразилии, который в свое время переехал в Украину и свою футбольную карьеру начинал в Харькове, а потом продолжил в рядах «Шахтера», принял украинское гражданство. Насколько знаю, это решение он принял со взглядом в будущее, с учетом интересов своих детей и семьи. Это не просто персональное решение, а очень ответственный подход.

С точки зрения философии, хочу сразу сказать, что моя цель — это чтобы у нас было как можно больше своих воспитанников, чтобы мы о вопросах натурализации не задумывались. Для этого мы сегодня запустили производство искусственных полей. Чтобы наши футболисты могли быть лучше, сильнее любых игроков со всего мира.

С другой стороны, очень приятно, что в Украине есть возможность раскрыться таким ярким футбольным личностям, как . Будет играть в сборной или нет — это инициатива тренерского штаба. Думаю, шанс ему предоставят.

Мы знаем, что в Бразилии очень большая диаспора украинцев, и мы уверены, что для Украины это большой плюс, что такие талантливые люди имеют украинское гражданство. Но в первую очередь нужно понимать, что это личное решение и мы его должны приветствовать», — сказал Павелко.

Марлос будет выступать в сборной Украины под 9-м номером. В последних матчах под этим номером был заявлен защитник киевского «Динамо» Николай Морозюк, который не получил вызов на матчи против Косова и Хорватии.