ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава ФФУ о натурализации Марлоса: «Очень приятно, что гражданин Бразилии принял украинское гражданство»

02.10.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал решение полузащитника «Шахтера» Марлоса принять украинское гражданство.

«Очень приятно, что гражданин Бразилии, который в свое время переехал в Украину и свою футбольную карьеру начинал в Харькове, а потом продолжил в рядах «Шахтера», принял украинское гражданство. Насколько знаю, это решение он принял со взглядом в будущее, с учетом интересов своих детей и семьи. Это не просто персональное решение, а очень ответственный подход.

С точки зрения философии, хочу сразу сказать, что моя цель — это чтобы у нас было как можно больше своих воспитанников, чтобы мы о вопросах натурализации не задумывались. Для этого мы сегодня запустили производство искусственных полей. Чтобы наши футболисты могли быть лучше, сильнее любых игроков со всего мира.

С другой стороны, очень приятно, что в Украине есть возможность раскрыться таким ярким футбольным личностям, как Марлос. Будет играть в сборной или нет — это инициатива тренерского штаба. Думаю, шанс ему предоставят.

Мы знаем, что в Бразилии очень большая диаспора украинцев, и мы уверены, что для Украины это большой плюс, что такие талантливые люди имеют украинское гражданство. Но в первую очередь нужно понимать, что это личное решение и мы его должны приветствовать», — сказал Павелко.

Марлос будет выступать в сборной Украины под 9-м номером. В последних матчах под этим номером был заявлен защитник киевского «Динамо» Николай Морозюк, который не получил вызов на матчи против Косова и Хорватии.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал решение полузащитника «Шахтера» Марлоса принять украинское гражданство.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Беларуси (жен). «Цмокi» выиграли трофей, «Горизонт» стал вторым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика