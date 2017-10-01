|
Игорь Криушенко: «У каждого тренера должен быт свой Люксембург? У каждого Наполеона есть свой Ватерлоо»
02.10.2017 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко ответил на критику в интернете.
Комментарий: У каждого белорусского тренера должен быт свой Люксембург.
Игорь Криушенко: У каждого Наполеона есть свой Ватерлоо, так у каждого тренера, видимо, есть матчи удачные и неудачные.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Криушенко: «У каждого тренера должен быт свой Люксембург? У каждого Наполеона есть свой Ватерлоо»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко ответил на критику в интернете.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии