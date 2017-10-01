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«Ислочь» подала иск о взыскании 233 тысяч рублей к Тишкевичу, Порываеву, Лебедеву и Маковскому
02.10.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
2 октября в суде Первомайского района Минска продолжилось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в прошлом году.
«Ислочь» подала иск к Александру Тишкевичу, Андрею Порываеву, Александру Лебедеву и Владимиру Маковскому.
Клуб хочет взыскать 233 тысячи рублей ущерба.
Однако суд отказал «Ислочи» в принятии иска и дополнении его в дело. Судья отметил, что клуб может подать иск отдельно.
Напомним, ранее Тишкевич
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2 октября в суде Первомайского района Минска продолжилось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в прошлом году.
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