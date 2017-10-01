«Ислочь» подала иск о взыскании 233 тысяч рублей к Тишкевичу, Порываеву, Лебедеву и Маковскому

2 октября в суде Первомайского района Минска продолжилось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в прошлом году.

«Ислочь» подала иск к Александру Тишкевичу, Андрею Порываеву, Александру Лебедеву и Владимиру Маковскому.

Клуб хочет взыскать 233 тысячи рублей ущерба.

Однако суд отказал «Ислочи» в принятии иска и дополнении его в дело. Судья отметил, что клуб может подать иск отдельно.

Напомним, ранее Тишкевич отсудил у «Ислочи» 2,4 тыс долларов.