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«Ислочь» подала иск о взыскании 233 тысяч рублей к Тишкевичу, Порываеву, Лебедеву и Маковскому

02.10.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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2 октября в суде Первомайского района Минска продолжилось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в прошлом году.

«Ислочь» подала иск к Александру Тишкевичу, Андрею Порываеву, Александру Лебедеву и  Владимиру Маковскому.

Клуб хочет взыскать 233 тысячи рублей ущерба.

Однако суд отказал «Ислочи» в принятии иска и дополнении его в дело. Судья отметил, что клуб может подать иск отдельно.

Напомним, ранее Тишкевич отсудил у «Ислочи» 2,4 тыс долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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2 октября в суде Первомайского района Минска продолжилось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в прошлом году.

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