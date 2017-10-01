|
НХЛ. Ягр близок к подписанию контракта с «Калгари»
02.10.2017 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший форвард «Флориды» Яромир Ягр может стать игроком «Калгари».
«Калгари» проведет сегодня переговоры с представителями Ягра. Нет гарантий, что переход состоится, но вероятность очень высока», — написал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн в своем твиттере.
Об интересе «Флэймс» к 45-летнему чеху уже сообщалось в конце августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший форвард «Флориды» Яромир Ягр может стать игроком «Калгари».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии