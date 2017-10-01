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Бесплатный турнир по настольному футболу пройдет в Минске в среду. Участвуйте и выиграйте 1500 BYN
02.10.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
По многочисленным заявкам, в среду, 4 октября, в Минске состоится дополнительный отборочный этап масштабного турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Старт – в 19:00 в баре «4-4-2» (ул. Зыбицкая, 6).
Принять участие в турнире может любой желающий, кто не участвовал в прошедших этапах. Для этого нужно собрать команду из двух человек и зарегистрировать ее
Помимо спортивной части, вас ждут подарки от организаторов, тематическая фотозона и другие сюрпризы.
Победители квалификационных этапов в октябре приедут в Минск на Суперфинал, где поборются за главный приз – 1500 рублей (вторая команда получит 500 рублей).
Подробнее о турнире по настольному футболу «Grant’s Stand Together» читайте
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По многочисленным заявкам, в среду, 4 октября, в Минске состоится дополнительный отборочный этап масштабного турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together».
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