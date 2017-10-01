Бесплатный турнир по настольному футболу пройдет в Минске в среду. Участвуйте и выиграйте 1500 BYN

По многочисленным заявкам, в среду, 4 октября, в Минске состоится дополнительный отборочный этап масштабного турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Старт – в 19:00 в баре «4-4-2» (ул. Зыбицкая, 6).

Принять участие в турнире может любой желающий, кто не участвовал в прошедших этапах. Для этого нужно собрать команду из двух человек и зарегистрировать ее на сайте grants.tribuna.com . Участие бесплатное.

Помимо спортивной части, вас ждут подарки от организаторов, тематическая фотозона и другие сюрпризы.

Победители квалификационных этапов в октябре приедут в Минск на Суперфинал, где поборются за главный приз – 1500 рублей (вторая команда получит 500 рублей).

Подробнее о турнире по настольному футболу «Grant’s Stand Together» читайте в обзорном материале Tribuna.com , а также на сайте турнира . Все возникающие вопросы можно задавать в комментариях под новостью либо на электронную почту kicker@tribuna.com.

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