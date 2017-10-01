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Лига чемпионов. Квалификация. «Цмокi» в гостях у «Нантера»
02.10.2017 11:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Нантер Франция – Цмокi-Мiнск
2 октября, 21.00
Первый матч: 68-68
Отметим, победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.
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Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Нантер Франция – Цмокi-Мiнск 2 октября, 21.00 Первый матч: 68-68 Отметим, победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги...
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