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Эксклюзивное интервью с Венгером в программе «Время футбола». Гость студии – Виталий Родионов

02.10.2017 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в 22.05 в эфире телеканала «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола». Автор и ведущий передачи Николай Ходасевич рассказал о содержании передачи.

«Гость студии – Виталий Родионов. БАТЭ в Лиге Европы и в матче против минского «Динамо» – ответы на все вопросы без купюр.

По традиции все значимые события прошедшего тура высшей лиги Беларуси.

Эксклюзив – интервью с Арсеном Венгером», – написал Ходасевич.

 
 
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Сегодня в 22.05 в эфире телеканала «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».

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