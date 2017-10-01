Эксклюзивное интервью с Венгером в программе «Время футбола». Гость студии – Виталий Родионов

Сегодня в 22.05 в эфире телеканала «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола». Автор и ведущий передачи Николай Ходасевич рассказал о содержании передачи.

«Гость студии – Виталий Родионов. БАТЭ в Лиге Европы и в матче против минского «Динамо» – ответы на все вопросы без купюр.

По традиции все значимые события прошедшего тура высшей лиги Беларуси.

Эксклюзив – интервью с Арсеном Венгером», – написал Ходасевич.