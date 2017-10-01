Криушенко про Лаптева: «Как тренер-педагог, люблю и защищаю своих футболистов, даже когда они допускают промахи. Но как ответственное лицо, должен был принять решение и сделал это»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, как ведет себя с футболистами команды, а также о решении отчислить из сборной нападающего Дениса Лаптева.

— Многие из наших ребят — молодые люди, и плохо, когда они учатся на своих ошибках, когда как умные учатся на чужих. Приходится объяснять мужикам, что красиво и некрасиво делать в жизни, совсем как маленьким. Не зря в народе говорят, что маленькие дети не дают спать, а большие — не дают жить. Игроки должны понимать, что они публичные люди и что шило в мешке не утаишь. Как тренер-педагог, люблю и защищаю своих футболистов, даже когда они допускают промахи. Так было везде, где работал. Однако как ответственное лицо, должен был принять решение и сделал это.

— А как, когда на фоне неудач они нарушают дисциплину?

— Если постоянно ругать и говорить футболистам, что они плохие, у людей упадет самооценка, а так делу не поможешь, — убежден наставник. — Важно, чтобы игроки видели твою уверенность. Верили, что то, что ты им предлагаешь, должно принести результат. Знали, что ты все равно считаешь их лучшими.

На сборах стараюсь быть позитивным. Во время разбора предыдущих встреч указываю не только на ошибки, но и на грамотные действия, которые приводили к угрозам ворот соперника или прохождению зоны на поле. С кем-то из игроков пообщаюсь по поводу личной жизни или клубных дел, чтобы мотивировать. Кому-то напомню в личной беседе, что он здорово провел прошлый матч за команду. Кого-то следует чуть успокоить, все-таки у игроков разные типы нервной системы, – сказал Криушенко.