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Самая крупная ставка в 2017 году в Беларуси сделана на волейбол – 30 тысяч долларов
02.10.2017 12:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Самые крупные ставки в 2017 приходятся на теннис и волейбол, хоккей в Беларуси только на третьем месте. Такие данные приводят аналитики, исследовав активность клиентов на сайте Parimatch.by.
Самой крупной ставкой, которую делали белорусы на спортивные события за первые 9 месяцев 2017 года, является сумма в $30 000. Она была сделана на волейбольный матч.
На втором месте – большой теннис со ставкой в $21 600. Замыкает тройку лидеров – хоккей. На матч максимум ставили $11 400.
Футбол занимает последнюю строчку в топ-5 спортивных игр, на которые чаще всего делались прогнозы в Беларуси.
При этом самой крупной ставкой на футбол была сумма $10 750. Для сравнения, на тот же баскетбол ставили $10 800.
В то же время футбол принес игрокам наибольшие выигрыши, максимальным из которых стала сумма в размере $60 000.
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Самые крупные ставки в 2017 приходятся на теннис и волейбол, хоккей в Беларуси только на третьем месте.
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