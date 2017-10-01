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Самая крупная ставка в 2017 году в Беларуси сделана на волейбол – 30 тысяч долларов

02.10.2017 12:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Самые крупные ставки в 2017 приходятся на теннис и волейбол, хоккей в Беларуси только на третьем месте. Такие данные приводят аналитики, исследовав активность клиентов на сайте Parimatch.by.

Самой крупной ставкой, которую делали белорусы на спортивные события за первые 9 месяцев 2017 года, является сумма в $30 000. Она была сделана на волейбольный матч.

На втором месте – большой теннис со ставкой в $21 600. Замыкает тройку лидеров – хоккей. На матч максимум ставили $11 400.

Футбол занимает последнюю строчку в топ-5 спортивных игр, на которые чаще всего делались прогнозы в Беларуси.

При этом самой крупной ставкой на футбол была сумма $10 750. Для сравнения, на тот же баскетбол ставили $10 800.

В то же время футбол принес игрокам наибольшие выигрыши, максимальным из которых стала сумма в размере $60 000.

Самая крупная ставка в 2017 году в Беларуси сделана на волейбол – 30 тысяч долларов

 
 
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Самые крупные ставки в 2017 приходятся на теннис и волейбол, хоккей в Беларуси только на третьем месте.

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