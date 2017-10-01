Дарья Блашко: «Приняла окончательное решение выступать за сборную Украины»

Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Блашко приняла окончательное решение выступать за Украину.

«Я приняла решение выступать за сборную Украины, это точно, я перехожу. Как будет с карантином, я пока что не знаю.

Мой личный тренер Владимир Махалаев, как и был в Беларуси. Мы по-прежнему работаем вместе.

В сборной Украины очень хороший коллектив, никто никаких преград не создает, не ругается, все хорошо друг с другом общаются. Я считаю, все очень хорошо.

После чемпионата Украины мы планируем следующий сбор, он уже будет на снегу проходить, в «трубе». А дальше пойдут сборы на натуральном снегу, идет подготовка к зиме. Если будет карантин – буду бегать, вероятнее всего, в чемпионатах разных стран, возможно, по лыжным гонкам.

У меня летний биатлон всегда получался, не знаю, почему. Возможно дело в роллерах. В этом сезоне у меня более серьезные нагрузки, мы выходим на другой уровень, поэтому хотелось увидеть, в каком направлении движемся», – сказала Блашко.