Станислав Драгун: «Хорошо, что я вызываю у людей хоть какие-то эмоции. Значит, чего-то я стою»

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал результат матча с минским «Динамо» (1:0).

«Смешанные эмоции. Хорошо, что я вызываю у людей хоть какие-то эмоции. Значит, чего-то я стою.

Рады, что выиграли. Эта победа дала нам три очка, и мы остались в чемпионской гонке», – сказал Драгун в эфире канала ОНТ.

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