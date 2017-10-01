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Станислав Драгун: «Хорошо, что я вызываю у людей хоть какие-то эмоции. Значит, чего-то я стою»

02.10.2017 13:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал результат матча с минским «Динамо» (1:0).

«Смешанные эмоции. Хорошо, что я вызываю у людей хоть какие-то эмоции. Значит, чего-то я стою.

Рады, что выиграли. Эта победа дала нам три очка, и мы остались в чемпионской гонке», – сказал Драгун в эфире канала ОНТ.

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Злой Стас. Драгун приносит победу БАТЭ и оставляет «Динамо» меньше шансов на чемпионство

 
 
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун прокомментировал результат матча с минским «Динамо» (1:0).

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