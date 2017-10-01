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БАТЭ — «Кельн». Билеты на матч поступили в продажу
02.10.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Билеты на матч БАТЭ — «Кельн» поступили в продажу 2 октября. Их можно приобрести в Борисове и Минске.
Стоимость билетов составит от 35 до 70 рублей.
Ограничение по продаже в одни руки — два билета.
Расписание работы касс:
«Борисов-Арена»:
понедельник, 2 октября, — 10.00-17.00 (в кассах, обед 13.00-13.30);
Офис Ticketpro в Минске (пр-кт Машерова, 25, холл 1-го этажа):
понедельник — пятница, 2-6 октября, — 10.00-19.00;
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Билеты на матч БАТЭ — «Кельн» поступили в продажу 2 октября.
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