БАТЭ — «Кельн». Билеты на матч поступили в продажу

Билеты на матч БАТЭ — «Кельн» поступили в продажу 2 октября. Их можно приобрести в Борисове и Минске.

Стоимость билетов составит от 35 до 70 рублей.

Ограничение по продаже в одни руки — два билета.

Расписание работы касс:

«Борисов-Арена»:

понедельник, 2 октября, — 10.00-17.00 (в кассах, обед 13.00-13.30);

вторник — суббота, 3-7 октября, — 10.00-18.00 (в фан-шопе);

воскресенье, 8 октября, — выходной.

Офис Ticketpro в Минске (пр-кт Машерова, 25, холл 1-го этажа):

понедельник — пятница, 2-6 октября, — 10.00-19.00;

суббота — воскресенье, 7-8 октября, — выходные.