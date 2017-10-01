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БАТЭ — «Кельн». Билеты на матч поступили в продажу

02.10.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Билеты на матч БАТЭ — «Кельн» поступили в продажу 2 октября. Их можно приобрести в Борисове и Минске.

Стоимость билетов составит от 35 до 70 рублей.

Ограничение по продаже в одни руки — два билета.

Расписание работы касс:

«Борисов-Арена»:

понедельник, 2 октября, — 10.00-17.00 (в кассах, обед 13.00-13.30);
вторник — суббота, 3-7 октября, — 10.00-18.00 (в фан-шопе);
воскресенье, 8 октября, — выходной.

Офис Ticketpro в Минске (пр-кт Машерова, 25, холл 1-го этажа):

понедельник — пятница, 2-6 октября, — 10.00-19.00;
суббота — воскресенье, 7-8 октября, — выходные.

 
Теги: Минск
 
 
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Билеты на матч БАТЭ — «Кельн» поступили в продажу 2 октября.

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