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Мартынович, Поляков и Савицкий пропустят октябрьский сбор сборной Беларуси из-за травм
02.10.2017 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
В преддверии октябрьского сбора национальной сборной Беларуси по футболу в составе команды произошли изменения.
Вместо Александра Мартыновича, Дениса Полякова и Павла Савицкого на сбор вызваны Алексей Янушкевич, Максим Володько и Олег Евдокимов.
Изменения в составе связаны с травмами.
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В преддверии октябрьского сбора национальной сборной Беларуси по футболу в составе команды произошли изменения.
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