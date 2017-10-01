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Мартынович, Поляков и Савицкий пропустят октябрьский сбор сборной Беларуси из-за травм

02.10.2017 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В преддверии октябрьского сбора национальной сборной Беларуси по футболу в составе команды произошли изменения.

Вместо Александра Мартыновича, Дениса Полякова и Павла Савицкого на сбор вызваны Алексей Янушкевич, Максим Володько и Олег Евдокимов.

Изменения в составе связаны с травмами.

 
 
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В преддверии октябрьского сбора национальной сборной Беларуси по футболу в составе команды произошли изменения.

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