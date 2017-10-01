Станислав Драгун: «Болельщики минского «Динамо» меня хорошо мотивировали»

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поблагодарил болельщиков минского «Динамо» за мотивацию.

«Ничего плохого говорить не буду. Скажу спасибо за мотивацию. Они меня хорошо мотивировали.

Эмоции? Не могу прокомментировать. Смешанные эмоции. Сейчас я работаю и играю в БАТЭ. Рад, что принес победу своей команде», – сказал Драгун.

Станислав Драгун: «Хорошо, что я вызываю у людей хоть какие-то эмоции. Значит, чего-то я стою»

Злой Стас. Драгун приносит победу БАТЭ и оставляет «Динамо» меньше шансов на чемпионство

