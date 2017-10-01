|
Станислав Драгун: «Болельщики минского «Динамо» меня хорошо мотивировали»
02.10.2017 14:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поблагодарил болельщиков минского «Динамо» за мотивацию.
«Ничего плохого говорить не буду. Скажу спасибо за мотивацию. Они меня хорошо мотивировали.
Эмоции? Не могу прокомментировать. Смешанные эмоции. Сейчас я работаю и играю в БАТЭ. Рад, что принес победу своей команде», – сказал Драгун.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поблагодарил болельщиков минского «Динамо» за мотивацию.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии