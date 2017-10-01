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Станислав Драгун: «Болельщики минского «Динамо» меня хорошо мотивировали»

02.10.2017 14:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поблагодарил болельщиков минского «Динамо» за мотивацию.

«Ничего плохого говорить не буду. Скажу спасибо за мотивацию. Они меня хорошо мотивировали.

Эмоции? Не могу прокомментировать. Смешанные эмоции. Сейчас я работаю и играю в БАТЭ. Рад, что принес победу своей команде», – сказал Драгун.

Станислав Драгун: «Хорошо, что я вызываю у людей хоть какие-то эмоции. Значит, чего-то я стою»

Злой Стас. Драгун приносит победу БАТЭ и оставляет «Динамо» меньше шансов на чемпионство

 
 
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поблагодарил болельщиков минского «Динамо» за мотивацию.

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