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Игорь Криушенко: «Лаптеву дорога в сборную не закрыта. Мне важно, чтобы люди осознавали свои ошибки»
02.10.2017 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, что Денис Лаптев по-прежнему имеет шанс вернуться в команду.
- Лаптеву дорога в сборную закрыта?
– Почему? Она не закрыта никому. Просто мне важно, чтобы люди осознавали свои ошибки. При всей строгости уже подчеркивал, что отношусь к игрокам как к детям. Нашкодил — будет наказан. Человек должен понимать, что можно делать, а чего — нельзя, – сказал Криушенко.
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Игорь Криушенко: «Лаптеву дорога в сборную не закрыта. Мне важно, чтобы люди осознавали свои ошибки»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, что Денис Лаптев по-прежнему имеет шанс вернуться в команду.
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