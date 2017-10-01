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Игорь Криушенко: «Лаптеву дорога в сборную не закрыта. Мне важно, чтобы люди осознавали свои ошибки»

02.10.2017 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, что Денис Лаптев по-прежнему имеет шанс вернуться в команду.

- Лаптеву дорога в сборную закрыта?

– Почему? Она не закрыта никому. Просто мне важно, чтобы люди осознавали свои ошибки. При всей строгости уже подчеркивал, что отношусь к игрокам как к детям. Нашкодил — будет наказан. Человек должен понимать, что можно делать, а чего — нельзя, – сказал Криушенко.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, что Денис Лаптев по-прежнему имеет шанс вернуться в команду.

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