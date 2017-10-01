Игорь Криушенко: «В сборной наплевательского отношения со стороны ребят нет»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал об отношении футболистов к работе в составе национальной команды.

- После поражения от шведов есть подозрение, что стадион не будет полным на игре с Нидерландами. Какие вы бы аргументы привели болельщикам, чтобы они приехали на игру?

– Хочу сказать, что мы играем для своих болельщиков, для зрителей. Другое дело, что не всегда всё получается. Все хотят побед, я это понимаю и тоже этого хочу. Но иногда всё складывается не в твою пользу. Не могу сказать, что команда не боролась – 0:4 проиграли, ошибки, к сожалению, не пускают и не дают побороться за положительный результат.

Попрошу болельщиков верить в команду и поддержать ее. Поверьте, что футболисты сами хотят вас радовать, добиваться побед и результата. Все должно быть взаимным и наплевательского отношения со стороны ребят нет, – сказал Криушенко.